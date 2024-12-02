أميركا تعلّق شراكتها الاستراتيجية مع جورجيا

أعلنت الولايات المتحدة تعليق شراكتها الاستراتيجية مع جورجيا، بسبب قرار حكومة تبليسي رفض استئناف المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا القرار بعد أن قرر حزب «الحلم الجورجي» الموالي لروسيا تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة «إكس» بـ«خيانة للدستور الجورجي».

وقالت «»الخارجية» الأميركية في بيان: «إن قرار تعليق انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي يتعارض مع الوعد الممنوح للشعب الجورجي، والمحفوظ في دستورهم بمواصلة السعي للاندماج في الاتحاد الأوروبي و(الناتو)».