إسبانيا: وفاة 10 أشخاص في حريق بدار مسنّين

قالت الحكومة الإقليمية في أراغون الإسبانية، ‬‬إن حريقاً اندلع في دار للمسنّين في بلدة فيافرانكا ديل إيبرو شمال البلاد، أمس، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن الحريق بدأ في دار خاردنينز دي فيافرانكا للمسنّين صباحاً، واستغرق الأمر بضع ساعات حتى تمكّن رجال الإطفاء من إخماده.

ولم يحدّد المتحدث ما إذا كان جميع الضحايا من المقيمين في الدار التي يعيش فيها 82 مسناً.

وأشار إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة، بينما يخضع عدد آخر للرعاية بشكل أساسي، بسبب معاناتهم استنشاق الدخان. وأضاف أن رجال الإطفاء، قدموا من سرقسطة الواقعة على بعد 35 كيلومتراً، لافتاً إلى سبب الحريق لايزال قيد التحقيق.