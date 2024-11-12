رحلة ليلية بالدرّاجات الهوائية تتسبب بحالة إرباك في الصين

بدأ الركوب الليلي للدرّاجات بأربعة طلاب صينيين ساروا لمسافة 50 كيلومتراً من أجل الحصول على فطائر لذيذة، لكن هذه الهواية انتشرت لتشمل 100 ألف شخص، يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى ازدحام في الطرق الرئيسة بمدينة سياحية صغيرة، ولفت انتباه السلطات.

وسارت مجموعة الطلاب، ومعظمهم على درّاجات هوائية مستأجرة، ساعات عدة عبر مقاطعة هينان من حرمهم الجامعي في تشنغتشو إلى مدينة كايفنغ القديمة، وقالت ليو لولو، وهي طالبة في جامعة هينان: «غنّى الناس معاً، وهتفوا لبعضهم بعضاً أثناء تسلق التل معاً، وشعرت بشغف الشباب، وكان الأمر أكثر من مجرد رحلة بالدرّاجات».

لكن كايفنغ وصلت بسرعة إلى الإشغال الكامل، حيث امتلأت أماكن الإقامة والمطاعم والأماكن العامة، بحسب ما ورد عن المسؤولين.

ويُظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت عشرات الآلاف من راكبي الدرّاجات يملأون شارع تشنغكاي الذي يتمتع بست حارات، وهو الطريق السريع بين تشنغتشو وشوارع مدينة كايفنغ الصغيرة، بينما استخدمت الشرطة مكبرات الصوت، لحث الطلاب على المغادرة، بالدراجة أو على متن حافلة مجانية.

ولمنع تكرار حدث يوم الجمعة، أعلنت السلطات عن قيود مؤقتة على الطرق ومسارات الدرّاجات لعطلة نهاية الأسبوع، وحذّرت تطبيقات مشاركة الدرّاجات من استخدامها خارج المناطق المحددة في تشنغتشو. كما سنّت بعض جامعات تشنغتشو تدابير بما في ذلك حظر الدرّاجات في الحرم الجامعي، وإلزام الطلاب بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح لمغادرة المقاطعة.

بدأ هذا الاتجاه في يونيو، عندما قرر أربعة طلاب من جامعة تشنغتشو ركوب الدرّاجات لساعات عدة إلى كايفنغ بحثاً عن فطائر الحساء الضخمة الشهيرة في المدينة، واكتسبت المنشورات عن رحلتهم اهتماماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقوا وسم «الشباب لا يقدر بثمن.. رحلة ليلية إلى كايفنغ تستحق المغامرة».

لكن هذا الاتجاه انتشر بشكل موسع مع قيام المزيد من الطلاب بهذه الرحلة. عن «الغارديان»