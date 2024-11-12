صورة وتعليق.. رابع إعصار يضرب الفلبين في أقل من شهر

فلبينية تقيم في خيمة بمركز إيواء في كيزون، إحدى ضواحي العاصمة مانيلا، وعلقت المدارس الدراسة، وتم تذكير المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث ضرب الإعصار «توراجي»، أخيراً، منطقة شمال لوزون، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح مستمرة بلغت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة.

وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت، أول من أمس، أنه طُلب من سكان 2500 قرية إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار من شمال البلاد، في أعقاب ثلاثة أعاصير قوية ضربت الفلبين في أقل من شهر.

ولايزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في مراكز إيواء أو منازل أقاربهم، بعدما دمرت الأعاصير ترامي وكونغ-ري ووينشينغ منازلهم، وفقاً لأرقام حكومية.