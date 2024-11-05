صورة وتعليق.. تفاقم تلوث الهواء

طالبات يرتدين أقنعة الوجه عند وصولهن إلى مدرستهن في مدينة لاهور الباكستانية، بسبب ارتفاع مستويات التلوث وكثافة الضباب.

وأمرت حكومة إقليم البنجاب في شرق البلاد، بإغلاق جميع المدارس الابتدائية في لاهور، اعتباراً من أمس ولمدة أسبوع بسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء المسجلة في الأيام الأخيرة، والتي وصلت إلى 45 مرة فوق المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. وفي الأسبوع الماضي سجلت لاهور أعلى مستويات تلوث الهواء من بين مدن حول العالم.

«إي.بي.إيه»