المؤهلات الأكاديمية لصيني عشريني تثير الشكوك

أذهل الشاب الصيني تشاو زيجيان (29 عاماً)، وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، بإنجازاته الأكاديمية، التي تشمل أربع درجات دكتوراه، ودرجتين لما بعد الدكتوراه، إضافة إلى أربع درجات ماجستير، وأكثر من 20 عضوية في منظمات أكاديمية.

وأثار زيجيان جدلاً واسعاً بعد نشر معهد أبحاث الثقافة والفنون الوطني في منغوليا الداخلية المؤهلات الأكاديمية لزيجيان، الذي تم تعيينه باحثاً في المعهد.

وقال زيجيان، إنه حصل على شهادات الدكتوراه في الفنون المسرحية وعلم النفس والتعليم والدراسات الكتابية، مشيراً إلى مؤسستين أكمل فيهما رسائل الدكتوراه، هما: جامعة الكاثوليك في كوريا الجنوبية، وجامعة ليسيوم في الفلبين.

وأضاف أنه حصل على درجات الماجستير الأربع في الاتصالات والدراسات البوذية ودراسات اليقظة من جامعات «هونغ كونغ» و«المعمدانيين» و«سرقسطة» و«ميغيل دي سيرفانتس الأوروبية» في إسبانيا.

وإضافة إلى درجاته العلمية، يتمتع زيجيان بعضوية 22 جمعية أكاديمية مختلفة تغطي مجالات متنوعة، مثل الاقتصاد والطب، كما نشر 24 مقالة أكاديمية «رفيعة المستوى».

وشكك كثيرون بأن شهادات زيجيان الأكاديمية «تعارض الحس السليم»، حسب تعبيرهم، نظراً إلى أن معظم شهادات الدكتوراه تستغرق أربع سنوات على الأقل لإنجازها.

وقال رئيس معهد أبحاث الثقافة والفنون في منغوليا الداخلية، يين فوجون، إنه لم يتم العثور على أي «تزوير واضح»، بخصوص زيجيان، عندما تقدم للعمل كباحث في المعهد. وأكد فوجون لمجلة «نيوزويك» الصينية، أن درجات الماجستير الأربع التي حصل عليها زيجيان، اجتازت التحقق الرسمي من قبل مركز الخدمات الصيني للتبادل العلمي.

وأثار المعلقون على وسائل التواصل، الشكوك بشأن شرعية مؤهلات زيجيان الأكاديمية، حيث تساءل أحدهم: «ما الجدوى من الحصول على كل هذا العدد من الألقاب دون الإسهام الفعلي في الأبحاث الأكاديمية؟».

عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية