بطاقة يانصيب بـ 1.4 دولار تمنح أباً صينياً 3.4 ملايين دولار

دأب رجل صيني على شراء بطاقات اليانصيب لمدة سبع سنوات، مستخدماً أرقام تواريخ ميلاد عائلته، لكنه تمكن أخيراً من ربح جائزة تقدر بـ24 مليون يوان صيني (ما يعادل 3.4 ملايين دولار أميركي).

وبدأت القصة عندما أعلن اليانصيب الاجتماعي الصيني، المعروف بـ(شوانغ سي قيو) أو الكرة ذات اللونين، أن الفائز بالجائزة الأولى هو شخص يستخدم اسماً مستعاراً هو «هوانغ» من مقاطعة أنهوي وسط الصين. وجاء فوز هذا الرجل بعد أن اشترى بطاقة يانصيب ثمنها 10 يوان (1.4 دولار) بأرقام اختارها هو.

يذكر أن يانصيب الكرة ذات اللونين بدأ في عام 2003، وهو أحد أكثر مسابقات اليانصيب شعبية في الصين.

وتفاخر هذا اليانصيب في منتصف يوليو الماضي بأنه حقق مبيعات بلغت 30 مليار يوان (أي 4.3 مليارات دولار) حتى الآن. وقال الأب الفائز بهذا اليانصيب: «لأكثر من 10 سنوات، أشتري بطاقات هذا اليانصيب، ولم أنفق أكثر من 20 يوان في كل مرة أسحب بها».

وأضاف: «أحاول أن أظل منطقياً في هذا السحب. ولم أتوقع يوماً أني سأربح. وكنت أهدف عادة إلى دعم الأعمال الخيرية من خلال شراء هذه البطاقات».

وبعد فوزه بهذه الجائزة، تبرع هوانغ بـ100 ألف يوان صيني لاتحاد الجمعيات الخيرية في مقاطعة أنهوي. وقال: «عندما بدأت في البداية، كنت أسحب أرقاماً عشوائية. ولكن ذات يوم قرأت قصة عن أحد الأشخاص الذين فازوا في اليانصيب، حيث كان يستخدم أرقام تواريخ ميلاد أفراد عائلته. وكان ذلك عبارة عن إلهام لي، وقررت منذ عام 2017 أن أفعل الأمر ذاته، حيث بدأت أسحب أرقام ميلاد عائلتي، وتمسكت بهذه الأرقام. ومع ذلك لم أتوقع الفوز بشيء كبير». وأضاف هوانغ أنه سيستخدم المال لتحسين ظروف معيشة عائلته، قائلاً: «نخطط لشراء منزل أفضل».

عن صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» الصينية