صحف عربية.. الأردن: 10 آلاف اعتداء على خطوط المياه

قالت وزارة المياه والري الأردنية (سلطة المياه)، إن جهودها متواصلة في إنفاذ أحكام السيطرة على مصادر المياه، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض الجوفية، وإدارات وشركات المياه، تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة إلى رفع كفاءة التزويد المائي، وخفض الفاقد المائي الذي وصل إلى 46.3%.

وأكدت أنها تواصل جهودها في ضبط المزيد من الاعتداءات على خطوط المياه في مناطق مختلفة من المملكة.

وذكرت أنه ومنذ بداية العام 2024 وصل عدد الاعتداءات على خطوط المياه إلى أكثر من 10 آلاف اعتداء، مؤكدة أن ذلك أحد الأسباب الرئيسة في عدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة بعدالة، كما انعكس ذلك على توفير 35 مليون متر مكعب من المياه لتحسين التزويد المائي للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن الدولة الأردنية حازمة في المضي بحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه.