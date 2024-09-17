ضابطان روسيان جديدان متهمان بالفساد

أعلنت لجنة تحقيق روسية، أمس، أن ضابطين في وزارة الدفاع الروسية متهمان بالفساد، ويواجهان عقوبة السجن 15 عاماً، وهي قضية أخرى من هذا النوع في خضم الحرب مع أوكرانيا.

وأفادت اللجنة، بأن ضابطين، هما إيفان بوبولوفسكي، وأحد مرؤوسيه، غريغوري زورين، يشتبه في تلقيهما «رشى على نطاق واسع»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 15 عاماً.

وبحسب المصدر، فإن إيفان بوبولوفسكي، ترأس «التمثيل العسكري» لوزارة الدفاع، وهي الهيئات المسؤولة في روسيا عن مراقبة الجودة، وطلب المنتجات والخدمات للجيش. وذكرت اللجنة أنه في الفترة بين 2021 و2024، تلقى العسكريان أكثر من 11 مليون روبل (120 ألف دولار) من شركتين زودتا الجيش بـ«معدات إلكترونية وكبلات».

في المقابل، قاما بخفض مراقبة جودة المنتجات الموردة، وقدما «امتيازات» و«تفضيلات» لهذه الشركات، بحسب اللجنة. واعترفا أثناء التحقيق بالوقائع، بحسب لجنة التحقيق التي لم تحدد ما إذا كانا قيد التوقيف أو لا.

والأسبوع الماضي، أعلنت محاكم روسية اعتقال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين في قضايا فساد منفصلة، وازدادت التحقيقات والاعتقالات التي تستهدف مسؤولين في الجيش، وآخرين في وزارة الدفاع، منذ أبريل، قبل استبدال وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي مكلف تطبيق ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق الدفاعي الضخم في البلاد. ونفى الكرملين تكهنات عن تنفيذ عملية تطهير، قائلاً إن الاعتقالات هي ثمرة جهود عادية لمكافحة الفساد.

• العسكريان تلقيا 120 ألف دولار من شركتين زودتا الجيش بـ«معدات إلكترونية وكبلات».