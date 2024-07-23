حزب شولتس متشكك في ترشيحه لانتخابات 2025

كشف استطلاع للرأي أن ثلث أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرون أن المستشار الألماني أولاف شولتس، يجب أن يكون مرشح الحزب لمنصب المستشار مرة أخرى في الانتخابات العامة العام المقبل. وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، أن 67% من أعضاء الحزب يرون أن حزبهم ستكون لديه فرصة أفضل لتحقيق نتيجة جيدة مع مرشح آخر لمنصب المستشار. ويعتقد ثلث أعضاء الحزب أن الحزب ستكون لديه فرص أفضل مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس. وفي انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع يونيو الماضي، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي أسوأ نتيجة له على مستوى ألمانيا، بعد حصوله على نسبة 13.9% من الأصوات.