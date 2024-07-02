إنتاج قياسي للطاقة المتجددة في ألمانيا  

وصلت نسبة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري إلى مستوى قياسي جديد قدره 58% من إجمالي استهلاك الكهرباء.

ومن بين نسبة الـ58% للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة المتجددة تأتي 24% منها من مشروعات طاقة الرياح الساحلية، و14% من الطاقة الشمسية، و14% من الكهرباء، و9% من الغاز الحيوي، و5% من الطاقة المائية، و5% من محطات الرياح البحرية، و1% من محطات إعادة تدوير المخلفات.

وكانت حصة الطاقة المتجددة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الماضي 52%.