المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً بشأن متجر تطبيقات «أبل»

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن ما يتردد عن ممارسات تضر بالمنافسة من قبل متجر تطبيقات «أبل».

وقالت المفوضية إنها ستحقق بشأن حصول «أبل» على رسوم من متاجر التطبيقات البديلة ومطوري التطبيقات في كل مرة يقوم فيها مستخدم لجهاز «آيفون» بتنزيل برامجهم. كما ستحقق المفوضية بشأن الخطوات التي يجب على مستخدمي أجهزة «آيفون» اتباعها لاستخدام متجر تطبيقات بديل، إضافة إلى معايير الأهلية التي تقرها «أبل» للمطورين من أجل توفير تطبيقات «أبل» عبر الإنترنت بدلاً من متجر تطبيقات «أبل».

ويتعلق التحقيق بقانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، الذي ينظم سلوك «الشركات الأساسية» (حراس البوابة) الرقمية، ما يشير إلى الشركات التي تحظى بمواقع قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، وتعد وسيطاً بين كثير من المستخدمين والشركات.

كما أعلنت المفوضية أنها أرسلت لـ«أبل» عرضاً مبدئياً، يفيد بأنها انتهكت قانون الأسواق الرقمية عبر منع المطورين من توجيه المستخدمين بحرية خارج النظام البيئي لمتجر تطبيقات «أبل»، وذلك في إطار تحقيق تم فتحه في مارس الماضي.

وأمام «أبل» الآن فرصة لتقديم دفاعها، وأمام المفوضية الأوروبية حتى يوم 25 مارس 2025 لاتخاذ قرار نهائي.