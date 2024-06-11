فتاة صينية تغضب من تحيز والدتها للذكور

أشعلت امرأة في الصين غاضبة من والدتها وصرخت في وجهها وهي تبكي لأنها اعتادت أن تقدم أرجل البط لابنها وحفيدها بينما كانت تعطيها أجنحة البط لمدة 30 عاماً؛ المناقشات حول تفضيل الأسرة للذكور على الإناث في البلاد.

وتم الكشف عن الحادث في مقطع فيديو رائج عبر الإنترنت يوثق الشجار أثناء وجبة عائلية في 17 مايو الماضي في مقاطعة آنهوي وسط الصين.

وعندما تم تخصيص أرجل البط للابن والحفيد، وحصلت الابنة على أجنحة البط، انفعلت وواجهت والدتها، وقالت لها: «في عالمكِ لماذا تعتقدين أنه يجب دائماً إعطاء أرجل البط للابن والحفيد؟ لقد استمر الأمر على هذا النحو منذ أكثر من 30 عاماً. هناك مشكلة في موقفكِ.. هل تعلمين ذلك؟».

فأجابتها الأم: «ليس هناك سبب. إذا كنت تريدين أن تأكلي فتناولي الطعام، وإذا لم يعجبك الأمر فتجاهلي الموضوع. يكفي أنني أعطيك الطعام، لكنك تواصلين الجدال معي».

وأثار موقف الأم غضب الابنة التي واصلت المواجهة، وردت على أمها قائلة: «لا يتعلق الأمر بأرجل البط، فقد أصبح لدينا الآن ظروف معيشة أفضل، ولكن الأمر يتعلق بالأسباب التي تجعلك تقدمين لهما الأرجل دائماً»، فقالت لها الأم وهي تأخذ صحنها وتقدمه لكلب العائلة: «كلي الأجنحة إذا أردت وإلا فسأعطيها للكلب».

وينتهي تسجيل الفيديو عندما تتساءل الفتاة: «ألستِ أنتِ امرأة أيضاً؟ لماذا تفضلين الذكور على الإناث؟».

وأثار الفيديو نقاشاً حامياً وانقسامات على الإنترنت، حيث تعاطف كثيرون مع الابنة قائلين إن الخلاف ليس حول الطعام، بل حول السعي إلى المساواة في المعاملة والحب داخل الأسرة. وقال أحد المراقبين على الإنترنت: «الأمر الذي أثار غضب الابنة هو أن والدتها لم تعاملها على قدم المساواة منذ أكثر من 30 عاماً ولا حتى مرة واحدة». ولكن آخرين كان لهم وجهة نظر أخرى، فقال أحد الأشخاص المشاركين في هذا النقاش عبر الشبكة الدولية: «الابنة تافهة. إنها محظوظة لأنها حصلت على البط. هل فكرت يوماً في ما أكلته والدتها لمدة 30 عاماً؟ قد تحب أمها ابنها أكثر منها، ولكن هل تحب نفسها أكثر من ابنتها».

عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»