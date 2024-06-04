مبادرة لخفض استهلاك الماء في الجهات الحكومية بالسعودية

شدد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في المملكة العربية السعودية على تفعيل مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية، مع اتخاذ إجراءات فعالة للكشف المبكر عن تسربات المياه. وحدد المركز أربعة حلول عاجلة لمعالجتها، تتمثل في استبدال الأدوات الصحية حسب اللائحة الفنية للأدوات الصحية المرشدة، الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والاستفادة العلمية من الأبحاث التطبيقية والتقنيات الخاصة بمعالجة المياه الرمادية، بما يُسهم في إعادة استخدامها في المواقع، بالإضافة إلى الصيانة الوقائية في المرافق العامة ومنظومة المياه، وعدم الاعتماد على مياه الشرب في الأغراض غير الضرورية مثل التبريد والري، والاعتماد على المصادر البديلة في ذلك.

وتهدف مبادرة خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية إلى تحقيق الكفاءة بمنظومة المياه وترشيد استهلاكها بالمواقع التابعة لهذه الجهات، وإيقاف الهدر المائي، وذلك من خلال تقليل المصروفات على فواتير المياه، والمحافظة على البنية التحتية بالمواقع، وخفض تكاليف الاستثمار في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الالتزام بالتنظيمات والتشريعات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص.