ألمانيا تسمح للبالغين 16 عاماً فأكثر بالتصويت في الانتخابات الأوروبية

للمرة الأولى سيتم السماح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فأكثر في ألمانيا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في غضون أسبوعين، في حدث مهم في ما يتعلق بحقوق التصويت في البلاد.

وتم خفض الحد الأدني السابق للتصويت وهو 18 عاماً في شهر نوفمبر عام 2022، رغم أن الحد الأدني لسن التصويت مازال 18 عاماً بالنسبة للانتخابات الخاصة بالبرلمان الألماني.

ويضيف القانون الجديد نحو 1.4 مليون ناخب ألماني لقوائم الناخبين، ويعني هذا أن ألمانيا تنضم إلى النمسا وبلجيكا ومالطا في السماح بالتصويت في سن الـ16.

وقال رئيس المجلس الاستشاري للطلبة في ولاية بادن فورتمبيرغ، يوشوا مايزل، إن الحصول على فرصة للمشاركة في الممارسات الديمقراطية في وقت مبكر بقدر الإمكان «سيقلل أيضاً في نهاية المطاف الشعور بخيبة الأمل بشأن السياسة».

وقال مايزل إن الشاب يدرك مبكراً أنه بالإمكان أن يكون له رأي ويتم التعامل معه على محمل الجد كناخب شاب.

ووفقاً للباحث الشاب كلاوس هوريلمان من جامعة هيرتي في برلين، فإن «أوروبا لها صورة إيجابية للغاية بين جيل الشباب». وفي مسح «يوروباروميتر»، وهو سلسلة من الدراسات الاستقصائية، قام به البرلمان الأوروبي، قال 91% من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إن التصويت في الانتخابات الأوروبية مهم بالنسبة لهم.