الاشتراكيون يفوزون في انتخابات إقليم كاتالونيا الإسباني

فاز الاشتراكيون في إسبانيا بأكبر نسبة من الأصوات في انتخابات إقليم كاتالونيا، ما وجّه ضربة قوية لحكم هيمن عليه مؤيدو الانفصال والاستقلال على مدى أكثر من عقد.

وتمكن الاشتراكيون ومرشحهم في الإقليم سلفادور إيلا من الحصول على 42 مقعداً في برلمان الإقليم المؤلف من 135 مقعداً بعد فرز وإحصاء 99% من الأصوات، بينما جاء حزب «معاً لأجل كاتالونيا» (يونتس) الانفصالي المتطرف في المركز الثاني بحصوله على 35 مقعداً، ويليه حزب اليسار الجمهوري «إي.آر.سي» الانفصالي الأكثر اعتدالاً بالحصول على 20 مقعداً.

كما حقق أكبر حزب معارض في إسبانيا وهو حزب الشعب المحافظ أكبر زيادة في مكاسبه الانتخابية منذ التصويت السابق في 2021، إذ تمكن في التصويت الذي جرى أول من أمس الأحد من الحصول على 15 مقعداً ارتفاعاً من ثلاثة.

لكن نسبة المشاركة والإقبال على التصويت جاءت منخفضة وسجلت 58%.

وبدا أن النتائج تشكل تهديداً وجودياً لحكم مؤيدي انفصال الإقليم بعد أن أجروا في 2017 استفتاء غير قانوني على الاستقلال وأعلنوا الخطوة بناء عليه، ما تسبب في أسوأ أزمة مؤسسية في إسبانيا في أكثر من 30 عاماً، لكن تحركهم فقد القوة الدافعة والوحدة في الآونة الأخيرة.

كما تشكل النتائج تعزيزاً لموقف رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي بيدرو سانشيز ونهجه لتطبيع العلاقات مع كاتالونيا.