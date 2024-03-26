إطلاق حملة وطنية لترشيد استهلاك المياه في الأردن

أطلقت وزارة المياه والري، بالتعاون مع شركات وممثلين من القطاع الخاص، أمس، الحملة الوطنية الأردنية التوعوية (من أجل قطرة)، تزامناً مع الاحتفال بيوم المياه العالمي، وضمن التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواجهة التحديات المائية المتزايدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وترشيد الاستهلاك، والحد من هدر المياه.

وقال أمين عام سلطة المياه، الدكتور جهاد المحاميد، إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام المنزلي للمياه، وكيفية الترشيد، وتعديل سلوك المواطنين، موضحاً أهمية مثل هذه الحملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه، والمحافظة عليها، بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، بيّن رئيس مجموعة حيدر مراد، علي حيدر مراد، ممثلاً عن القطاع الخاص، أن الحملة تأتي بالتعاون مع سلطة المياه، بهدف إيجاد شراكة فاعلة لزيادة الوعي بين المواطنين من خلال الحد من هدر المياه، والتوجه نحو استخدام الوسائل والأجهزة الموفرة للمياه والطاقة، وإدارة المياه المنزلية، والحفاظ على نوعية وكمية المياه، إضافة إلى إعادة استخدام المياه الرمادية لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين، خصوصاً في ظل ما تعانيه المملكة من تحديات مائية.