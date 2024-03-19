القضاء يدين مسربي «اختبارات الثانوية» في الكويت

حذر القضاء الكويتي من البحث عن النجاح السهل والتفوق الوهمي، وعد أن «الغش أكبر خطر على منظومة التعليم». وفي واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة، قضت محكمة الاستئناف، الخميس، بحبس مواطن ومواطنة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما «قروب الغشاشين» في واحدة من قضايا تسريب اختبارات الثانوية العامة.

كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة ستة أشهر، لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في قروبات الغش، «وقد خالفا بذلك شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانوناً». وبرّأت المحكمة المتهمين الأربعة ومتهمين آخرين من تهمة غسل الأموال التي حصلوا عليها من الطلبة.

وكانت محكمة الجنايات ذكرت، في حيثيات حكمها بالإدانة، أن المتهمين في قضية تسريب الاختبارات أنشأوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة، وحققوا مكاسب كبيرة من بيع الأسئلة للباحثين عن النجاح السهل. وشددت على أن «الاختبارات محاطة بالسرية لتقيس المستوى الحقيقي للطلاب، وإقدام معدومي الضمير على تسريبها جريمة تستوجب العقاب».