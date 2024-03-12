رمضان والصحافة والذكاء الاصطناعي

ارتبطت الصحافة العربية، منذ بداياتها في مطلع القرن الـ19، بإيلاء اهتمام خاص لشهر رمضان الكريم، انعكس على شكلها ومضمونها وتخصيصها ملاحق متميزة موجهة لجمهور الصائمين.

وتكشف مطالعة صحيفة قديمة مثل «الاتحاد العثماني» عام 1908، عن حجم الاهتمام المشار إليه، حيث تنشر الصحيفة مع مقدم الشهر الكريم تقريراً صحافياً تفصيلياً عن ليلة استطلاع الهلال، والذي «ثبت لدى الحاكم الشرعي بشهادة أحمد أفندي أبوخليل رضوان، الذي رآه بعد الغروب بـ10 دقائق من مكان مرتفع، وعليه نظّم الإعلام الشرعي، وأرسل إلى ملاذ الولاية ومنه إلى (قومندان) الموقع، فأطلقت المدافع من الموقع العسكري إعلاماً وتبشيراً».

والتقطت الصحافة راية إعلام الناس بمقدم رمضان، بعد أن كانت وقفاً على الإعلان الشفوي أو المواكب. ويروي الدكتور أحمد الصاوي في كتابه «رمضان زمان» عن الموكب «الذي كان يخرج فيه القضاة في العهد العثماني عند ثبوت الرؤية، والذي تشارك فيه كل طوائف الحرف، وقد لبس أعضاء كل طائفة ملابسهم المميزة، مع صياح الانكشارية (يا أمة خير الأنام، بكره من شهر رمضان صيام)، لكن هذا الإعلان وهذه المواكب، كما يروي لنا مؤرخون في واقعة طريفة، لم تصل إلى آذان سكان حارة مصرية، فظلوا مستمرين في صيامهم يوم العيد، فأطلق الناس على هذه الحارة اسم (حارة صايمة)، وظل هذا الاسم تتناقله الأجيال في شارع باب الوزير في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة حتى اليوم، بحسب توثيق صفحة (الأثريون)».

على أن دور الصحافة لم يقتصر على الجانب الخبري المرتبط بالشهر الكريم، مثل خبر استطلاع الهلال، بل تطرق إلى التباري الصحافي بين المطبوعات لتقديم جرعة دينية عبر استضافة علماء وباحثين دينيين، والتباري أيضاً في تقديم مواد ثقافية وترفيهية للصائمين، حتى شاركها الإعلام المرئي المهمة، وكاد أن يختطفها.

واكب الإعلام بكل تطوراته الشهر الكريم، وأخيراً دخل «الذكاء الاصطناعي» الحلبة، وأصبح السؤال المطروح: هل يستفيد المسلمون في الشهر الكريم من ظهوره؟

قناة «الحرة» بادرت بعمل حلقة كاملة عن إمكان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في استكشاف هلال رمضان. و«سكاي نيوز» سبقتها بتحقيق عن إمكانية استفادة الصائم من هذه التقنية بمساعدته في اختيار الوصفات الغذائية الصحية. والناقدة ماجدة خير الله أشارت إلى «إتاحته المزيد من الأعمال التاريخية والحربية في الدراما»، وآخرون أشاروا إلى إتاحته لطوفان من التصميمات الإبداعية.

• دور الصحافة لم يقتصر على الجانب الخبري للشهر الفضيل.