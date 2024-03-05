قسم للتدوير بشركة للخيوط القطنية في سورية

اطلع وزير الصناعة، الدكتور عبدالقادر جوخدار، برفقة محافظ اللاذقية، المهندس عامر هلال، على عمل المنشآت الصناعية في محافظة اللاذقية.

وأكد جوخدار في حديث لـ«تشرين» أن الهدف الأساسي من الجولة، الوقوف على عمل المنشآت، ودراسة إمكانات كل منشأة من أجل الارتقاء بعملها، إضافة إلى متابعة هموم ومشكلات الصناعيين، والعمل على حلها من خلال المتابعة، سواء من المحافظة أو من الوزارة أو من غرفة الصناعة في اللاذقية، لإيجاد آلية عمل ترتقي بالعمل الصناعي، ودراسة إمكانات المنشآت الصناعية من أجل الارتقاء بعملها.

وبيّن جوخدار أن الوزارة تسعى مع الكادر الحكومي من خلال هذه الجولات إلى الوقوف على واقع المنشآت، والعمل على تطويرها وتحديثها.

واستهل وزير الصناعة جولته بافتتاح قسم تدوير العوادم في الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية، إذ بيّن مدير الشركة الدكتور هادي عثمان، لـ«تشرين» أن أهمية القسم تأتي من إعادة تدوير العوادم من مخلفات الأقمشة وبقايا الخيوط.