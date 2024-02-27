مزارعو بولندا يعرقلون حركة المرور عبر الحدود

مزارعون محتجون يغلقون الطريق السريع بين سلوبيتسا في بولندا وفرانكفورت، على طول نهر أودر في شرق ألمانيا. وأغلق المزارعون البولنديون الطريق «إيه 2» بالقرب من سلوبيتسا، على الحدود مع ألمانيا في غرب بولندا، يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى توقف حركة المرور عبر الحدود. وفي البداية كان المزارعون البولنديون يخططون لإغلاق الطريق بجراراتهم، لمدة 25 يوماً، لكنهم خفضوه بعد محادثات مع المسؤولين المحليين وشركات النقل الذين يأملون إعادة فتح الطريق.