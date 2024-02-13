انضمام بايدن إلى «تيك توك» استعداداً للانتخابات الرئاسية

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن حساباً له على منصة «تيك توك» الاجتماعية الأحد بتسجيل مصوّر مدته 26 ثانية. وتأتي الخطوة بعد انتقادات حادة من الحكومة الأميركية لمنصة مشاركة التسجيلات المصوّرة في السنوات الأخيرة، قادها الجمهوريون، والتي صدر جزء منها أيضاً من إدارة بايدن.

و«تيك توك» مملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية. وفي تسجيل الأحد الذي نُشر على حساب حملة بايدن، تطرّق الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاماً إلى موضوعات راوحت بين السياسة والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يفضّل مباريات «سوبر بول» نفسها أو العرض الذي يتخلل المباراة بعد نهاية الشوط الأول، اختار بايدن المباراة. ولدى سؤاله عن وجود خطة سريّة للتلاعب بنتيجة المباراة، لتستغل تايلور سويفت التي تواعد لاعب «كنساس سيتي تشيفس» ترافيس كيلسي، شهرتها لدعم بايدن؛ يسخر الرئيس من الفكرة التي يعتبرها البعض نظرية مؤامرة يمينية. ويقول: «سأكون في ورطة إذا أخبرتكم».

وحظرت ولايات عدة والحكومة الفيدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية، مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة به.

وفي مونتانا عطّل قاضٍ قبل فترة قصيرة مسعى حكومة الولاية لحظر التطبيق بالكامل.

ورغم توجّس واشنطن من المنصة، لا يبدو أن ثمة مساعي فيدرالية إضافية حالياً لحظرها أو الحد من استخدامها.