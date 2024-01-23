«اليوم الوطني للتوليب».. قطف الأزهار مجاناً في أمستردام

مجموعة من الناس يقطفون أزهار التوليب الشهيرة في اليوم الوطني لزهرة التوليب في أمستردام العاصمة الهولندية. وستظل حديقة قطف أزهار التوليب مفتوحة للزوار في حي ميوزمبلين، أحد أرقى أحياء العاصمة، حيث يستطيع الزوار قطف باقة من أزهار التوليب مجاناً دون مقابل، وهو يوم مهم بالنسبة لسكان العاصمة وينتظره الجميع نتيجة حبهم لهذه الزهرة الجميلة والمحببة للجميع.

ويجب على من يريد الدخول إلى حديقة القطف الدخول مبكراً، حيث يبدأ تجهيز حديقة التوليب في الساعة الثامنة صباحاً. ويأتي العديد من الأشخاص قبل وقت الافتتاح في الساعة الواحدة ظهراً لمشاهدة عملية التفريغ والترتيب المتقنة للزهور، ويمكن أن يصبح الخط طويلاً جداً خلال هذا الوقت، وقد تضطر إلى الانتظار مدة تصل إلى ساعة قبل أن تتمكن من الدخول.