الحمض النووي للأخطبوط يكشف عن ذوبان جليد القطب الجنوبي قبل 120 ألف سنة

كشفت دراسة نشرتها دورية «ساينس» أول من أمس للحمض النووي للأخطبوط، أنه من المرجح أن إحدى صفائح الجليد في القارة القطبية الجنوبية قد انهارت قبل 120 ألف سنة في درجات حرارة مماثلة لليوم. وقارن علماء من أستراليا ونيوزيلندا البيانات الجينية لأخطبوط توركيت في بحار ويديل وأموندسين وروس في المحيط الجنوبي بالقارة القطبية الجنوبية، وخلصوا إلى أن الرابط الجيني يرجع للعصر الجليدي الأخير، وهي فترة تمتد بين 130 ألفاً و115 ألف عام مضت.