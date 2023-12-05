كميات كبيرة من الثلوج تسقط على موسكو

رجل يسير في أحد الشوارع أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو أمس. وتساقطت الثلوج بشكل قياسي في العاصمة الروسية، ما أدى إلى زيادة 10 سنتمترات إضافية إلى مستويات الثلوج المرتفعة بالفعل، وتسببت في اضطراب في مطارات العاصمة وعلى الطرق.

والرقم القياسي السابق، لسماكة الثلج، بقي قائماً لأكثر من 40 عاماً، منذ عام 1980. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 17 درجة تحت الصفر.