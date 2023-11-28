ارتفاع أسعار الحطب يرهق عائلات أردنية

مع ارتفاع أسعار الحطب في الأردن ومع حاجة المنزل الواحد من 3 إلى 4 أطنان خلال موسم الشتاء، فإن أسراً عدة ستواجه مأزق تأمين الدفء بمنازلها.

ووفق سكان، فإن تجارة الحطب والجفت تلقى رواجاً كبيراً مع دخول الشتاء، بحيث تبدأ الأسعار بالارتفاع مع تراجع الكميات المتوافرة، خصوصاً من مادة الجفت التي يكون قد تم تصنيعها في الموسم السابق.

ويقول أحمد الخطاطبة إن كثيراً من التجار بدأوا ينشطون عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويعلنون عن توافر كميات من الحطب والجفت لبيعها للسكان بأسعار مرتفعة نسبياً (تراوح ما بين 100 و150 ديناراً)، فيما يبدأ أصحاب المحال التجارية بعرض أنواع عديدة من مواقد الحطب.

وزاد، إن قوة الطلب على مادتي الحطب والجفت ومع دخول الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تتسبب في ارتفاع أسعارهما إلى زهاء الضعف مقارنة بفترات الصيف، مشيراً إلى تجاوز أسعار طن الجفت مبلغ 100 دينار مقارنة بـ60 ديناراً خلال الصيف، فيما يبلغ طن الحطب 180 ديناراً، مقارنة بـ100 دينار.

عن «الغد» الأردنية