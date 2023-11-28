مقتل 24 شخصاً جراء صواعق برق في الهند

قال مسؤولون حكوميون إن 24 شخصاً لقوا حتفهم جراء صواعق برق كما أُصيب 23 شخصاً، في حوادث متعلقة بالأمطار في ولاية جوجارات بغرب الهند خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً لبيانات صادرة عن حكومة الولاية، تعرضت جوجارات لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وثلجية يومي الأحد والإثنين، وبلغت كمية الأمطار في بعض المناطق ما يصل إلى 144 ملم خلال الـ24 ساعة التي انتهت صباح أمس. وألحقت الأمطار أضراراً بالمنازل وتسببت في فقدان الماشية في جميع أنحاء الولاية. وقال وزير الزراعة في ولاية جوجارات راجافيج باتل: «سنبدأ في إجراء مسح قريباً لتقييم الخسائر المتكبدة»، مضيفاً أنه سيتم دفع تعويضات للضحايا.