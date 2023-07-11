7 أشبال أسود أُلقيت في الشارع.. وأنقذتها بيطرية كويتية

لايزال موضوع اقتناء الحيوانات المفترسة في البلاد يسبب المشكلات، ويحتاج إلى ضبط أكبر، لحماية الأشخاص من هجماتها، وحماية الحيوانات نفسها، ممن يمارس القسوة بحقها.

وفي انعكاس لتلك الظاهرة ألقى مربو أشبال أسود سبعة منها في الشارع، بعد ضعفها ومرضها، تاركينها تصارع الموت، وذلك بعد أن أدخلوها إلى البلاد بطريقة غير شرعية وهي في أعمار صغيرة تحتاج فيها إلى أمهاتها للرضاعة.

وتعاملت فرق الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية مع بلاغات عن هجمات لتلك الأشبال على الناس، وقامت بمصادرتها، وحولتها مباشرة إلى حديقة الحيوانات لعرضها على المختصين من الأطباء.

نوف البدر، طبيبة بيطرية مسؤولة عن تلك الأشبال في حديقة الحيوانات، أوضحت في حديث لـ«القبس»، أن «العملية علاجية أكثر من كونها إنقاذاً، فالأشبال كانت في حالة ضعيفة، لأنها لم ترضع ما يكفي من أمهاتها ليقوى جسدها».

وتابعت: «كان هناك سبعة أشبال في حديقة الحيوانات بحاجة ماسة للعناية والتربية، نظراً لأنها في أشهر العمر الأولى، ولقلة الوعي عند المربين، وعدم التزامهم بالقانون في شأن منع تربية الحيوانات المفترسة في الكويت، وجهلهم بالبيئة المناسبة لها وما تحتاجه من تغذية واهتمام»، مضيفة: «مجرد أن يصاب الحيوان بالضعف أو المرض يتخلص المربون منه، أو يقومون في أحيان أخرى بإزالة مخالبه وأنيابه ليأمنوا على أنفسهم وأبنائهم منه، وليكون مناسباً للعيش كقط في المنزل، وهذه جريمة بحق الحيوانات».

• بمجرد أن يصاب الحيوان بالضعف أو المرض يتخلص المربون منه.