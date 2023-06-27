طلبة الكويت أبدعوا في 3000 مشروع هندسي مبتكر

أعرب وزير التعليم الكويتي الدكتور حمد العدواني، عن فخره بسواعد شباب البلاد في المجالات الأكاديمية والتعليمية المختلفة، ولاسيما مهندسي ومهندسات كلية الهندسة والبترول، الذين أبدعوا في إنتاج 3000 مشروع هندسي مبتكر خلال الأعوام الماضية.

وأضاف العدواني في كلمة له ممثلاً عن راعي الاحتفال سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، في رعاية معرض التصميم الهندسي الـ44 الذي افتتحته جامعة الكويت أمس، وضم 122 مشروعاً بمجالات مختلفة، أن المعرض يعد وجهة علمية وهندسية تدعو إلى الفخر. وأوضح أن جامعة الكويت ظلت تضخ منذ إنشائها شباباً مؤهلين لدخول سوق العمل في مجالات العلوم المختلفة ومنها العلوم الهندسية، معرباً عن فخره بالعناصر الوطنية من خريجي الجامعة على مدى تاريخها. من جهته، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الدبيس، أن المعرض نفذه كوكبة من الخريجين، مشيراً إلى أن طلبة «الهندسة والبترول» مثال يحتذى في الجد والاجتهاد والتحدي.

وقال الدبيس إن «الهندسة والبترول» كلية رائدة بمنتسبيها وأعضائها وبرامجها ومختبراتها ومرافقها وطرق التدريس فيها، وقبل كل ذلك هي رائدة بنوعية خريجيها الذين ظلوا المفضلين لدى جميع جهات العمل في الدولة، وأضاؤوا سماء سوق العمل بتميزهم وإبداعهم تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 بالاستثمار في رأس المال البشري الإبداعي. من جانبه، رحب القائم بأعمال عميد «الهندسة والبترول» الدكتور خالد الهزاع، بمشاركة طلاب من دول الخليج الشقيقة في المعرض، معرباً عن فخره بإنجازات مهندسي المستقبل الذين يطمح في مساهمتهم الكبيرة في بناء الوطن الذي وفر لنا ولهم كل الإمكانات. وقال مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين الدكتور دعيج الركيبي، إن المعرض يعد أكبر تجمع هندسي يضم مهندسي ومهندسات جامعة الكويت الذين يقدمون 122 مشروعاً هندسياً متميزاً، وبمشاركة متميزة من جامعات من دول مجلس التعاون الخليجي.