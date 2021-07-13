صحف عربية.. الأردن: إلغاء «التوجيهي» فـكـرة غـيـر واردة

المصدر: عن «الدستور» الأردنية

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد أبوقديس، ان فكرة إلغاء امتحان الثانوية العامة «التوجيهي» غير واردة، وأن ما سيتم هو دراسة تطوير موسعة وشاملة لمختلف جوانبه وآليات وزمان عقده ، وبما يحافظ على هيبته وسمعته.

وبين الدكتور أبوقديس خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط المركزي، أول من أمس، أن عملية تطوير الامتحان ستبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة في الخامس عشر من الشهر الجاري، وأوضح أنه ستشكل لجنة من متخصصين لدراسة جملة من الأفكار التي ستتضمنها؛ منها استحداث مركز وطني للقياس والتقويم يجري الامتحانات الوطنية، وقد لا تقتصر الامتحانات على سنة واحدة، فقد تكون سنتين أو ثلاثاً خلال المرحلة الثانوية أو التي قبلها .

وقد ناقشت اللجنة إجراء عملية تطوير شاملة لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، بما يرفع من سويته ويجعل من إجراءاته أكثر وضوحاً وشفافية، ويخفف الضغط النفسي الذي يحدثه هذا الامتحان بشكله الحالي على الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع.

كما ناقشت اللجنة برنامج تعويض الفاقد التعليمي، الذي تنفذه الوزارة منتصف شهر أغسطس المقبل ويستمر أربعة أسابيع، ويقوم عليه معلمون متخصصون بالمباحث الأساسية الأربعة (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم)، وللصفوف من الأول الأساسي ولغاية الصف الحادي عشر.

وتعتمد الوزارة في آلية عملها لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة من خلال اللجوء إلى مواد تعليمية مبنية على المفاهيم والنتاجات الأساسية في المباحث الأربعة، لتمكين الطالب من المعارف والمهارات للانتقال من مرحلة الى أخرى، ومن صف الى صف.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة دليل العودة الآمنة للعام الدراسي الجديد 2021 /‏‏‏2022، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف التعريف بفيروس «كورونا».

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