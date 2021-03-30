تحذير من نشر صور مفاتيح العقارات عبر الإنترنت

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ريكورد»

أصدر خبير عقاري، في اسكتلندا، تحذيراً عاجلاً لأصحاب المنازل الذين يحتفلون بشراء منزل عن طريق نشر صور لمفاتيحهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول كايل ماتيسو، إن تحميل صورة لمنزلك الجديد ومفاتيحه، يعد خطأً كبيراً، «وقد يعرّضك لخطر السرقة». وزعم الخبير أنه من الممكن للمحتالين نسخ المفاتيح باستخدام الصور، ما يترك المنازل الجديدة عرضة للسرقة. وفي مقطع نُشر على منصة «تيك توك»، والذي انتشر منذ ذلك الحين على نطاق واسع، يقف رجل أمام منزل بفخر، وهو يحمل مفتاحاً مع ظهور كل تفاصيله.

وقال الخبير العقاري: «لا تفعل هذا عندما تحصل على مفاتيح منزلك الجديد». وأردف ينصح متابعيه أنه في حين تعتبر لحظة تملّك بيت جديد مثيرة «وقد ترغب في إعلانه للأصدقاء والعائلة، ولكن لا تنشر صورة يكون المفتاح فيها مرئياً بوضوح»، متابعاً «من الممكن أن ينسخ الأشخاص المفاتيح باستخدام هذه الصور».

ويواصل ماتيسو تقديم النصيحة للأشخاص بالتعامل مع مفاتيح منازلهم، تماماً كما يفعلون مع أي معلومة أخرى حساسة، وعلق على فيديو «تيك توك» محذّراً «لا تفعل هذا عندما تحصل على مفاتيح منزلك الجديد!»، وحصل المقطع، منذ ذلك الحين، على أكثر من مليون مشاهدة و59 ألف إعجاب.

واقترح أحد الأشخاص تغيير الأقفال بمجرد شراء عقار. وحثّ آخر على عدم مشاركة أي صور للمفاتيح، حتى لو كانت التفاصيل مخفية؛ لأنهم يعتقدون أن «الرمز الموجود على المفتاح يمكن استخدامه لصنع مفتاح جديد».

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