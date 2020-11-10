طائرات مسيرة لرصد التجمعات يوم الانتخابات في الأردن

المصدر: عن موقع «خبرني» الأردني

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، حسين الرفايعة، الأحد، إنه سيتم استخدام طائرات مسيرة (درونز)، الثلاثاء (اليوم)، خلال إدلاء الأردنيين بأصواتهم في الانتخابات النيابية. وأضاف الرفايعة أن سيتم استخدام الطائرات بدون طيار، «لضبط العملية المرورية، وتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والاستفادة منها في أمور عملياتية أخرى لضبط الانتخابات»، بحسب قناة المملكة.

وأوضح أن مديرية الأمن العام «يهمها تحقيق عنصرين، خلال الانتخابات: تحقيق الطمأنينة للمواطنين، وحماية إرادة الناخبين». متابعاً: «منذ نحو شهرين، بدأنا التخطيط للعملية الانتخابية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الداخلية. وضعنا خطة شاملة وواعية، تركز على مناطق بحاجة إلى تغطية ومتابعة أفضل، وأخذت بعين الاعتبار كل المراكز البالغ عددها 1824 في المملكة».

وتتضمن الخطة نشر «ما يزيد على 45 ألف رجل أمن، بين رجال شرطة، ورجال الدرك، والدفاع المدني، وهو ضعفا العدد الذي شارك في انتخابات عام 2016».

وأشار إلى أن الانتخابات تُجرى لاختيار مجلس النواب الـ19، وسط إجراءات صحية مشددة، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الرفايعة إنّ رجال الأمن العام «سيتعاملون مع أي تجمعات مخالفة، سواء داخل مركز الاقتراع أم خارجه، وفق القانون، وسيتم ضبط الأشخاص المشاركين فيها، وتحويلهم إما للحكام الإداريين أو القضاء».

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