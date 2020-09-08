الفيل الأكثر وحدة في العالم ينتقل للعيش في كمبوديا

المصدر: ترجمة:عوض خيري عن «الغارديان»

استقطب الفيل «كافان» عطف نشطاء حقوق الحيوان، بعد أن ظل يعيش وحيداً في إحدى حدائق حيوان باكستان منذ أن فقد شريكته عام 2012. واستطاع النشطاء استصدار إذناً من المحاكم الباكستانية للسماح بنقله لكمبوديا للعيش في بيئة أفضل، وقالت منظمة رعاية الحيوان التي تساعد في هذه القضية، إن الفيل الذي استقطب الدعم من نشطاء حقوق الحيوان في جميع أنحاء العالم، يستطيع الآن مغادرة حديقة الحيوان الباكستانية، والانتقال إلى بيئة مناسبة.

وظل «كافان»، الذي أطلق عليه داعموه لقب «الفيل الأكثر وحدة في العالم»، يعيش في حديقة حيوانات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد منذ أكثر من 35 عاماً، وظل وحيداً منذ ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم شركة فور بوز، مارتن باور، يوم السبت، إن الفيل حصل أخيراً على موافقة طبية للسفر إلى كمبوديا، حيث سيجد رفقة وظروفاً أفضل. وأضاف باور أن «كافان»، الذي يعاني زيادة الوزن، خضع لفحص طبي كامل في حديقة الحيوان يوم الجمعة.

في مايو الماضي، أمرت المحكمة العليا الباكستانية بإغلاق حديقة حيوانات مرغزار بسبب ظروفها السيئة، وبسبب الإهمال المنهجي. وكان هذا سبباً في السعي لإنقاذ «كافان» من ظروف حديقة الحيوان المزرية، حيث استقطب هذا الفيل اهتمام نشطاء الحيوانات في جميع أنحاء العالم والمشاهير، بمن فيهم المغني الأميركي شير، الذي ضغط من أجل نقله.

وقال باور إن «فور بوز» تلقت دعوة من مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام أباد لنقل الحيوانات المتبقية بأمان، ويعيش «كافان» حتى الآن حياة انفرادية في حظيرة صغيرة.

ظل «كافان»، الذي أطلق عليه داعموه لقب «الفيل الأكثر وحدة في العالم»، يعيش وحيداً منذ أكثر من 35 عاماً.

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