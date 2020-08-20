إجلاء 100 ألف في الصين بسبب فيضانات تهدد موقعاً للتراث العالمي

المصدر: شنغهاي - رويترز

أجبرت فيضانات تجتاح منطقة منبع نهر يانغتسي السلطات الصينية على إجلاء أكثر من 100 ألف من السكان، فيما تهدد الفيضانات موقع تراث عالمياً، يعود بناؤه إلى 1200 عام مضت.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الموظفين والشرطة ومتطوعين، وضعوا أكياس الرمال، في محاولة لحماية تمثال «ليشان بوذا»، العملاق الذي يصل ارتفاعه إلى 71 متراً، فيما تجاوز منسوب المياه الطينية المندفعة، مستوى أصابع قدمي التمثال للمرة الأولى منذ عام 1949. والتمثال مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، ويقع في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين.

وأطلقت لجنة الموارد المائية ليانغتسي، وهي الجهة الحكومية التي تشرف على النهر، إنذاراً أحمر، أول من أمس الثلاثاء، قائلة إنه من المتوقع أن يتجاوز منسوب المياه، عند بعض محطات المراقبة، مستويات الحماية «الآمنة» من الفيضانات، بما يزيد على خمسة أمتار.

وقالت وزارة الموارد المائية إنه من المتوقع أن يشهد سد الخوانق الثلاثة، وهو منشأة كهرومائية ضخمة مصممة بحيث تكبح الفيضانات في نهر يانغتسي، زيادة تدفق المياه إلى 74 ألف متر مكعب في الثانية، وهو أعلى معدل منذ بناء السد.

وتسعى السلطات جاهدة، لتبرهن على أن سلسلة السدود والخزانات العملاقة، المشيدة على طول منبع نهر يانغتسي، توفر حماية للمنطقة من أسوأ آثار للفيضانات هذا العام، لكنَّ منتقدين يقولون إنها ربما تزيد الوضع سوءاً.

تسعى السلطات جاهدة، لتبرهن على أن سلسلة السدود والخزانات العملاقة، المشيدة على طول منبع نهر يانغتسي، توفر حماية للمنطقة من أسوأ آثار للفيضانات هذا العام، لكنَّ منتقدين يقولون إنها ربما تزيد الوضع سوءاً.

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