غزة تستأنف تصدير الفراولة إلى اسرائيل

المصدر: عن صحيفة «الأيام» الفلسطينية

بدأ مزارعو وتجار التوت الأرضي تصدير «الفراولة»، الأسبوع الماضي، عبر معبر بيت حانون «إيرز»، بشحنة تجريبية إلى السوق الإسرائيلية، وذلك بغرض فحصها تمهيداً للبدء اعتباراً من الأسبوع المقبل بتصدير شحنات تجارية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار رئيس جمعية غزة الزراعية، أحمد الشافعي، إلى أن عدداً من مزارعي وتجار التوت الأرضي بحثوا، الأسبوع الماضي، خلال لقاء جمعهم مع مسؤولين إسرائيليين عن القطاع الزراعي في معبر بيت حانون الترتيبات المتعلقة باستئناف تصدير الفراولة إلى السوق الإسرائيلية، والفرص المتاحة لتصدير أصناف أخرى من المنتجات الزراعية.

وبيّن أن تسويق هذا المنتج يعد المرة الأولى منذ عام 2006، حيث منذ ذلك التاريخ كانت السوق الإسرائيلية مجرد قناة لشحن وتصدير هذا المنتج للأسواق الخارجية، معرباً عن أمله في أن يُفتح باب التصدير لأصناف أخرى، ومن أهمها البطاطا والبصل، إذ إن السوق الإسرائيلية تستورد من غزة صنفين فقط، هما البندورة والباذنجان، وبكميات محدودة.

وأشار إلى أنه منذ بداية الإنتاج وحتى نهاية الشهر الجاري تم تسويق نحو 1000 طن من الفراولة إلى سوق الضفة الغربية، إضافة إلى كميات محدودة تم تصديرها إلى أسواق خليجية، وكمية محدودة (أربعة أطنان) من المنتج ذاته إلى السوق البريطانية.