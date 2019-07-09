%6.7 ارتفاعاً في إشهادات الطلاق.. و2.8% انخفاضاً في عقود الزواج بمصر

المصدر: عن صحيفة «أخبار اليوم» المصرية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس (الإثنين)، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018. وبلغ عدد عقود الزواج 887 ألفاً و315 عقداً عام 2018، مقابل 912 ألفاً و606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 211 ألفاً و554 إشهاداً عام 2018، مقابل 198 ألفاً و269 إشهاداً عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 6.7%، وبالنسبة للأزواج فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 359 ألفاً و406 عقود تمثل 40.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 8859 عقداً، تمثل 1% من جملة العقود. وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 323 ألفاً و889 عقداً تمثل 36.5%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (60 - 65 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 1408 عقود، تمثل 0.2% من جملة العقود.

وبلغ عدد إشهادات الطلاق في الحضر 121 ألفاً و714 إشهاداً عام 2018، تمثل 57.5% من جملة الإشهادات مقابل 108 آلاف و224 إشهاداً عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 12.5%. وبلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 89 ألفاً و840 إشهاداً عام 2018، تمثل 42.5% من جملة الإشهادات، مقابل 90 ألفاً و045 إشهاداً عام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43 ألفاً و164 إشهاداً بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 540 إشهاداً بنسبة 0.3% من جملة الإشهادات.