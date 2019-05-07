بغداد تعتزم وضع «سياج أمني» على الجسور لمنع الانتحار

المصدر: عن جريدة «المدى» العراقية

اقترح مجلس محافظة بغداد إنشاء حاجز أمني على جسور العاصمة، لمنع الانتحار، وذلك بعد تسجيل حالات عدة خلال الأشهر الماضية. وقال رئيس المجلس رياض العضاض، بحسب وثيقة اطلعت عليها المدى أمس، إن «المجلس يعتبر إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بطول مترين فكرة جيدة لمنع حالات الانتحار».

وأكد أنها «ستكون مجدية وتحد من ذلك، إذا نفذت بتصميم وبكلفة بسيطين، وكانت تقارير قد أكدت أن معدلات الانتحار في العراق زادت منذ مطلع العام الجاري خصوصاً بين أوساط الشباب من كلا الجنسين. ووفقاً لمصادر فإن أكثر من 30 حالة انتحار شهدتها البلاد منذ مطلع 2019، وتصدّرت بغداد وذي قار وديالى وبابل المدن العراقية المشهد، في حين تصدر الشبان والمراهقون لائحة المنتحرين، وتنوعت بين تناول مواد سامة، وإلقاء أنفسهم من أعلى المباني والجسور، أو الإقدام على شنق أنفسهم داخل منازلهم، أو إطلاق النار على رؤوسهم. وتعزو جهات عراقية عدة ذلك إلى مشكلات اقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد إلى معدلات قياسية، وانعدام وسائل الترفيه وقلة الخيارات للشباب العراقي على وجه التحديد.

وكانت الجهات المختصة قد أعلنت عن تأسيس أول مركز للحدّ من تزايد حالة الانتحار باسم «مركز الحياة». وقال المركز في بيان له إن تأسيس جهة معنية بمكافحة حالات الانتحار والوقوف على دوافعه يأتي بعد ارتفاع تلك الحالات والتي شهدت أرقاماً كبيرة لم تسجل في العراق من قبل. ولفت البيان إلى أن أبرز أسباب حدوث حالات الانتحار تعود إلى الاضطرابات النفسية، أو الهروب من الصعوبات المالية، أو نتيجة لمشكلات في العلاقات الشخصية لكلا الجنسين والتي تلعب دوراً بارزاً في إقبال الشخص على هذه الخطوة.