«مايكل» يتحوَّل إلى إعصار من الدرجة الرابعة ويقترب من فلوريدا

المصدر: تالاهاسي (فلوريدا) - رويترز

اشتدت قوة العاصفة «مايكل» لتتحول إلى إعصار من الدرجة الرابعة في وقت مبكر من صباح أمس، مع اقترابه من شواطئ فلوريدا، المتوقع أن يصلها بأمواج عالية ورياح عاتية، في حين تلقى نحو 500 ألف شخص أوامر إجلاء.

وذكر المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن سرعة الرياح بلغت 210 كيلومترات في الساعة، قبل ساعات من وصول الإعصار إلى اليابسة في فلوريدا، حيث يحتمل أن يسبب أمواجاً يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار.

وكتب ريك سكوت، حاكم فلوريدا، على «تويتر»، في وقت مبكر من صباح أمس، يقول: «هذه فرصتكم الأخيرة للإجلاء، قبل أن تتدهور الأوضاع، خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ في الولاية بكاملها، ما يسمح بتوجيه مساعدات اتحادية لدعم الولاية في مواجهة الإعصار.

وأظهر أحدث تقرير لمركز الأعاصير أن العاصفة سريعة الحركة، وأصبحت على مسافة 325 كيلومتراً من بنما سيتي في فلوريدا.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن رياح الإعصار «مايكل» يمكن أن تلحق أضراراً جسيمة بالأسقف والجدران.

أحدث تقرير لمركز الأعاصير أظهر أن العاصفة سريعة الحركة، وأصبحت على مسافة 325 كيلومتراً من بنما سيتي في فلوريدا.