أوروبا تتراجع في التوسع بالطاقة الشمسية

أظهرت بيانات صناعية جديدة، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو تسجيل أول تراجع سنوي عن التوسع في مجال الطاقة الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات، في ظل تقليص بعض الحكومات الدعم المالي المخصص لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني، ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة «SolarPower Europe»، فإن من المتوقع أن يتم تركيب 64.2 غيغاواط من القدرة الشمسية الجديدة خلال 2025، بانخفاض نسبته 1.4%، مقارنةً بـ65.1 غيغاواط تم تركيبها في العام السابق، ويمثل التراجع أول انخفاض سنوي في نمو السوق الشمسية الأوروبية منذ 2015، ويعكس التباطؤ تحولاً في الأولويات السياسية لبعض الدول التي قلصت الإجراءات الخضراء أو دعم الطاقة النظيفة.