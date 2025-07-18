مرشحة لمنصب وزير في كوريا الجنوبية تعتذر عن مخالفتها للقانون

اعتذرت المرشحة لمنصب وزير التعليم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية في كوريا الجنوبية، لي جين سوك، عن «الدراسة غير القانونية» لابنتها في الخارج، لكنها دافعت عن نفسها ضد مزاعم أنها وضعت اسمها خطأ كمؤلفة رئيسة لأبحاث لم تكتبها، وقالت سوك، وهي تنحني برأسها اعتذاراً في جلسة استماع لتأكيدها وزيرة للتعليم، أمام الجمعية الوطنية، أول من أمس، في غرب سيؤول: «أعتذر بصدق عن المخاوف التي أثارتها الشكوك التي لم تلبِّ توقعات الجمهور».

وتعرضت سوك لانتقادات شديدة عقب ترشيحها لمنصب وزير، وذلك لإرسالها ابنتها التي كانت في سن المدرسة الإعدادية آنذاك، للدراسة في الخارج من دون إشراف أحد الوالدين، ما قد يُشكل انتهاكاً لحقوقها في الرعاية، الأمر الذي يخالف القانون، وأوضحت سوك أن تعليم أطفالها في الولايات المتحدة كان بسبب فترة عملها لمدة عام هناك كباحثة زائرة في عام 2001.

وقالت: «دفعت هذه التجربة أطفالي إلى التعبير بقوة عن رغبتهم في الدراسة في الولايات المتحدة، ولهذا السبب أرسلناهم»، وتابعت: «ابنتي الثانية ببساطة تبعت أختها الكبرى»، وتطرقت سوك إلى الشكوك في أن ابنتها الصغرى قد انتهكت قوانين التعليم الإلزامي بمغادرتها كوريا خلال عامها الأخير في المدرسة الإعدادية، في عام 2007، من دون والديها.

وأضافت سوك: «في ذلك الوقت، لم أكن أدرك حتى أنه غير قانوني»، وقالت: «لقد كان خطأ فادحاً من جانبي، ولو لم أكن على علم».

وبموجب قانون التعليم الابتدائي والثانوي الكوري واللوائح ذات الصلة، يتعين على الآباء ضمان بقاء الأطفال في المدرسة حتى ينتهوا من المدرسة الإعدادية، ولا يفي التعليم المكتمل خارج كوريا بهذا الشرط إلا إذا كان أحد الوالدين يعيش مع الطفل أثناء دراسته.

وكانت سوك وزوجها يعملان في كوريا، بينما كانت ابنتهما الصغرى تدرس في الولايات المتحدة.

واستجوب نواب من «حزب قوة الشعب» المعارض، سوك، بشأن شكوك في أنها نسخت منشورات، ونسبت إليها أبحاثاً أنجز طلابها قدراً كبيراً منها، وجادلوا بأنه كان ينبغي في الأوراق البحثية المستندة إلى تجارب أجراها طلابها، إدراج سوك بصفتها «مؤلفة مشاركة»، أو «أستاذة مشرفة»، بدلاً من صفة «المؤلف الأول».

وأشار النائب كيم مين جيون، من «حزب قوة الشعب»، إلى أنه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بينما يتعاون الأساتذة غالباً مع الطلاب، فإن الطالب الذي يجري البحث الأساسي يصبح عادة «المؤلف الأول».

وأضاف جيون: «أدرجت سوك نفسها على أنها (المؤلف الأول)، على الرغم من أنها لم تجرِ البحث، ولم تحتفظ بدفتر المختبر»، وتابع: «كان وضع نفسها كمؤلفة أولى طموحاً مفرطاً»، وردت سوك بأنها، بصفتها الشخص الذي اقترح وصمم مشاريع البحث، كانت بحق «المؤلف الأول». عن «كوريا ديلي»

. سوك دافعت عن نفسها في قضية أبحاث لم تكتبها.