حاملة الطائرات الصينية «شاندونغ» في زيارة إلى هونغ كونغ

وصلت حاملة الطائرات الصينية «شاندونغ» البالغ طولها 305 أمتار إلى هونغ كونغ، أمس، بعيد مشاركتها في مناورات قتالية في غرب المحيط الهادئ.

وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس»، حاملة الطائرات «شاندونغ» والقطع البحرية المرافقة لها، وفي مقدّمتها المدمرة «تشانجيانغ» والفرقاطة «يونتشنغ»، في ساعة مبكرة من صباح أمس تبحر قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونغ كونغ.

وأعلنت بكين أن «شاندونغ» ستبقى مع المجموعة البحرية التابعة لها في هونغ كونغ لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أن «زيارات وأنشطة تبادل ثقافي» ستتم بهذه المناسبة.

ودخلت «شاندونغ» الخدمة في عام 2019، وهي أول حاملة طائرات تُبنى في الصين.

وتمتلك بكين حاملتي طائرات عاملتين، هما «لياونينغ» التي اشترتها من أوكرانيا في عام 2000، و«شاندونغ».

وهناك حاملة طائرات ثالثة تُدعى «فوجيان» أُنجز بناؤها، لكنها لاتزال قيد الاختبار.

وأعلنت الصين الإثنين الماضي، أن مجموعتيها البحريتين «أكملتا أخيراً بنجاح» مناورات قتالية في غرب المحيط الهادئ.

من جهتها، أعلنت طوكيو أن طائرات مقاتلة صينية أقلعت من حاملة الطائرات «شاندونغ» واقتربت لمسافة 45 متراً من طائرة دورية عسكرية يابانية، في اتهام نفته بكين.

وفي أبريل الماضي، شاركت «شاندونغ» في مناورات عسكرية في مضيق تايوان، بما في ذلك محاكاة فرض «حصار» على الجزيرة.