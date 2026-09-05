ويتكوف وكوشنر يصلان موسكو لإحياء جهود إنهاء حرب أوكرانيا

وصل مبعوثا دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى مطار فنوكوفو في موسكو السبت حاملين بحسب الرئيس الأميركي مقترحاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا نوفوستي".

وهبطت طائرتهما في الساعة 12,52 ظهراً (9,52 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة "ريا نوفوستي". ومن المقرر أن يتوجها إلى كييف عقب المحادثات في موسكو، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ بدء جهود الوساطة التي يقومان بها في هذا النزاع.