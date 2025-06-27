كوريا الشمالية تكشف عن منتجع سياحي جديد

من المقرر أن تفتتح كوريا الشمالية، الأسبوع المقبل، موقعاً سياحياً ساحلياً، تقول إنه سيدشن عهداً جديداً لقطاع السياحة، على الرغم من أنه لم ترد تفاصيل حول موعد انفتاح البلاد بصورة كاملة أمام الزائرين الأجانب.

وتمتلك منطقة «وونسان - كالما» الساحلية السياحية فنادق وأماكن إقامة أخرى لنحو 20 ألف زائر، يمكنهم السباحة وممارسة رياضيات وتناول الطعام في مطاعم ومقاهٍ بالموقع. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أمس، أن منتجع «وونسان - كالما» الجديد يعد أكبر موقع سياحي في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنه سيفتح أبوابه أمام السياح الداخليين الثلاثاء المقبل، لكن الوكالة لم تذكر متى سيبدأ استقبال السياح من الخارج.