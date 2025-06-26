دراسة: نزاع الرسوم الجمركية يجعل الهند أكثر جاذبية للشركات الألمانية

في ضوء النزاع على الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، ترغب الشركات الألمانية في توسيع أعمالها بالهند.

وبحسب دراسة أجرتها شركة التدقيق الاقتصادي «كي بي إم جي» وغرفة التجارة الهندية الألمانية، تخطط 79% من الشركات التي شملها الاستطلاع الخاص بالدراسة، للاستثمار في الهند بحلول عام 2030، أما بالنسبة للعام الجاري فتبلغ هذه النسبة 53%.

ويهدف ثلث هذه الشركات (35%) إلى استثمارات تزيد على خمسة ملايين يورو بحلول عام 2030.

وبحسب الدراسة، يعود ارتفاع استعداد الشركات الألمانية لزيادة الاستثمار في الهند إلى التنافس بين واشنطن وبكين، اللتين لم تُحلّا نزاعهما المتصاعد على الرسوم الجمركية إلا على نحو جزئي.

وأشارت الدراسة، التي شملت 97 شركة، إلى أن الهند هي المستفيد من التوترات، حيث إن 50% من الشركات الألمانية تتوقع أن يكون للتنافس بين الولايات المتحدة والصين آثاره الإيجابية في أعمالها بالهند، بينما تخشى 18% فقط من الشركات من آثار سلبية في أعمالها بالهند، على سبيل المثال، بسبب الحواجز التجارية.

وقال رئيس قسم الأعمال الدولية في شركة «كيه بي إم جي»، أندرياس جلونتس: «الهند ليست محوراً رئيساً للرسوم الجمركية الأميركية، ولا تتأثر بالرسوم الجمركية المضادة التي تفرضها الصين»، مضيفاً أنه من المتوقع أيضاً أن تخضع الهند لرسوم جمركية أميركية أقل، وبالتالي تتمتع بمزايا نسبية.