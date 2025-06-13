الملك تشارلز يعتذر لعمدة لندن عن التأخير بمنحه لقب فارس

حصل عمدة لندن، السير صادق خان، على لقب «فارس» تقديراً لخدماته في المجالين السياسي والعام، خلال مراسم أُقيمت في قصر باكنغهام، حيث قلد الملك تشارلز الثالث بنفسه خان الوسام، معتذراً له عن «تأخره» في منحه هذا التكريم، بحسب ما صرّح العمدة، وقال خان: «تشرفت بالعمل عن قرب مع الملك، وقد كان سعيداً جداً بمنحي الوسام شخصياً، حتى إنه اعتذر عن التأخير، وهو أمر لا يزعجني على الإطلاق»، مشيراً إلى أن والدته، التي حضرت المراسم، تأثرت بشدة بهذا الحدث.

وأكد خان وهو سياسي من حزب العمال، أن هذا التكريم يمثّل لحظة تاريخية لعائلته، قائلاً: «كوني ابن مهاجرين من باكستان، فإن هذا التكريم يحمل معنى كبيراً لنا جميعاً».

وجاء منح خان اللقب ضمن قائمة تكريمات العام الجديد، لكنه لم يخلُ من الجدل، إذ واجه حملة معارضة ضده تمثّلت في عريضة تضم أكثر من 220 ألف توقيع، إلى جانب انتقادات لاذعة من سياسيين محافظين.

وتضمنت العريضة اتهامات لخان بالتسبب بتدهور أوضاع لندن، ووصفت العاصمة بأنها أصبحت «مقسمة وراكدة»، محمّلةً العمدة مسؤولية الأزمات التي تواجه المدينة، مثل الإضرابات المستمرة، وتردي الخدمات، وانتشار الجرائم.

من جانبه، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، هذا التكريم، قائلاً إن سكان لندن «سيغضبون بحق» من منح وسام الفروسية لعمدة وصفه بـ«الفاشل»، مشيراً إلى مشكلات تتعلق بجرائم السكاكين، وعدم الوفاء بأهداف الإسكان، وارتفاع الضرائب المحلية. وأضاف فيليب: «بمكافأة صادق خان، أثبت كير ستارمر (رئيس الحكومة البريطانية) مرة أخرى أن حزب العمال يُولي الأولوية له، ثم الوطن ثانياً». عن «ديلي إكسبريس»