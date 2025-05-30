بكين تدعو واشنطن إلى إلغاء تام لـ «الرسوم»

دعت بكين، أمس، واشنطن إلى «إلغاء تام للرسوم الجمركية الأُحادية الجانب غير المبررة»، بعدما عطّلت محكمة فيدرالية أميركية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، خلال مؤتمر صحافي: «تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة، وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «في ما يتعلق بمسألة الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مراراً.. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية».