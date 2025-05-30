زوكربيرغ: مليار مستخدم لأداة الذكاء الاصطناعي «ميتا إيه آي» شهرياً   

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميتا» ومؤسسها، مارك زوكربيرغ، أن عدد مستخدمي «ميتا إيه آي» بلغ مليار مستخدم يستعينون، مرة واحدة على الأقل شهرياً، بأداة المساعدة هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسبق لزوكربيرغ أن كتب على «فيس بوك»، في نهاية أبريل الماضي: «من خلال مختلف تطبيقاتنا، يستعمل (ميتا إيه آي) نحو مليار مستخدم نشط شهرياً»، وكرر زوكربيرغ هذا التصريح، أول من أمس، في الاجتماع السنوي لمجموعته العملاقة لشبكات التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلانات أبرزت فيها الشركات المنافسة وفي مقدّمها «غوغل» عدد مستخدمي أدواتها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «غوغل» سوندار بيتشاي، الأسبوع الماضي، بأن خدمة «إيه آي أوفرفيوز» التي توفر إجابات مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي عن الاستفسارات على محرّك البحث «تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم»، وأضاف: «هذا يعني أن (غوغل) يضع الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول عدد من الناس أكبر من عدد مستخدمي أي منتج آخر في العالم».

وبعد نجاح أداة المساعدة «شات جي بي تي» القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها شركة «أوبن إيه آي» في نهاية عام 2022، بدأت شركات التكنولوجيا العملاقة باستثمار عشرات مليارات الدولارات لتوفير أدوات منافسة، ودمجت «ميتا» الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها سعياً إلى أن تجتذب أداتها المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي أكبر عدد من المستخدمين في العالم.