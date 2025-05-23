تفوّق آسيوي في اختراع البطاريات

تفوقت كوريا الجنوبية والصين واليابان بشكل ملحوظ على ألمانيا في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا البطاريات عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن المكتب الألماني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وبحسب التقرير، الذي نُشر أمس، ارتفعت طلبات براءات الاختراع في تكنولوجيا البطاريات لدى مكاتب تسجيل براءات الاختراع الأوروبية والألمانية بنسبة 16.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 7242 طلباً، مدفوعة بشكل كبير بزيادة في الطلبات المقدمة من آسيا.

وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الطلبات المقدمة بـ1817 طلباً، تلتها الصين بـ1591 طلباً، واليابان بـ1136 طلباً، فيما احتلت ألمانيا المركز الرابع بـ1112 طلباً.