بدء أكبر مناورات على الإطلاق بين كمبوديا والصين

بدأت كمبوديا والصين، أمس، أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما، حيث استخدم فيها الجيش الصيني المدفعية والسفن الحربية والكلاب الآلية القتالية.

ولطالما كانت كمبوديا من أبرز حلفاء الصين، إذ حصلت على استثمارات بمليارات الدولارات، فيما عبّرت واشنطن عن مخاوفها من استخدام بكين قاعدة بحرية كمبودية قامت بتجديدها في خليج تايلاند لتوسيع نفوذها في المنطقة.

ويشارك نحو 900 عسكري صيني وأكثر من 1300 جندي كمبودي في المناورات، التي تستمر حتى 28 مايو الجاري، بحسب ما أفاد بيان «للقوات المسلحة الملكية الكمبودية»، وستستخدم في المناورات معدات عسكرية صينية متطورة، بما فيها المدرعات والمروحيات والسفن الحربية والمسيّرات المستخدمة لأغراض الاستطلاع والكلاب الآلية القتالية.

وذكر البيان أن المناورات السنوية هدفها «تطوير علاقات أعمق والتعاون» بين الجيشين، وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة الكمبودية، ثونغ سوليمو، بأن «المناورات أكبر من تلك التي أقيمت العام الماضي، من جهة العناصر والمعدات»، وقال إن سفينة كبيرة تابعة لسلاح البحرية الصيني رست بـ«قاعدة ريم البحرية» في كمبوديا، التي جددتها بكين وعلى متنها المعدات العسكرية المستخدمة في المناورات.

بدوره، قال المحلل السياسي، أو فيراك، إن «الصين لا ترغب في عرض عضلاتها»، وبعث رسالة مفادها أنها «قوة عظمى» من خلال المناورات، التي أطلق عليها اسم «التنين الذهبي»، وأضاف أن «الصين تحاول بالتأكيد تعزيز نفوذها ضمن المنطقة».