استطلاع: تراجع شعبية ترامب بسبب مخاوف من سوء استغلال السلطة

لاتزال شعبية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متراجعة للغاية في كاليفورنيا بعد مرور 100 يوم على تولي منصبه، حيث أعرب المحافظون والليبراليون على حد سواء عن قلقهم من فاعلية المحاكم الأميركية في حال فرضت رقابة على سلطاته، بحسب ما أظهره استطلاع جديد للرأي أجراه معهد الدراسات الحكومية في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي، بمشاركة صحيفة «ذا تايمز».

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع، الذي أجري في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، عدم موافقة 68% من الناخبين المسجلين في كاليفورنيا على أداء الرئيس، مع اعتقادهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، بحسب ما أوردته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، في تقرير لها أمس.

وأظهر الاستطلاع أن الجمهوريين في كاليفورنيا، الذين يشكلون نحو ربع عدد الناخبين المسجلين، يواصلون دعم سياسات الرئيس، إلا أن 65% من الناخبين المسجلين في أنحاء الولاية يعتقدون أن تصرفات ترامب «تجاوزت صلاحياته الدستورية كرئيس».

وبالنظر إلى المستقبل قال الناخبون إن ثقتهم بقدرة النظام القضائي الأميركي على العمل كجهاز رقابي لترامب «في حال تجاوز سلطاته الدستورية»، منعدمة، حيث أعرب 13% فقط من إجمالي عدد الناخبين المسجلين عن ثقتهم القوية بسلطات المحاكم.

ولم يعرب سوى 51% فقط من الناخبين الذين يشاركون بوصفهم محافظين متشددين، و53% من الجمهوريين المسجلين، عن ثقتهم بقدرة القضاء على السيطرة على الرئيس في حال تجاوز سلطاته.